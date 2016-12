Vonovia & Conwert: Der Deal hat geklappt

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Der Bochumer Wohnungsriese Vonovia nimmt den österreichischen Konkurrenten Conwert unter seine Fittiche. Nach Angaben des Unternehmens erteilten mehr als 50 Prozent der Conwert-Aktionäre dem Übernahmeangebot von Deutschlands größten Wohnungskonzern ihr Placet. Die notwendige Mehrheit wurde damit eindrucksvoll überschritten. Der mehrere Milliarden schwere Deal ist auch ein Triumpf für Vonovia-Chef Rolf Buch, der sich erst im Frühjahr des Jahres bei der versuchten, feindlichen Übernahme der Deutsche Wohnen eine blutige Nase geholt hatte.

Wie viele Aktien von Conwert genau in Bochum bereits notiert werden konnten, will Vonovia am Donnerstag verlautbaren, dann wenn die sogenannte Nachbuchungsfrist verstrichen ist. Die Conwert-Übernahme kostet die Bochumer die staatliche Summe von 2,7 Milliarden Euro. Ein happiger Brocken, den Vonovia aber, wie im Vorfeld stets betont, aus eigener Kraft stemmen will. Allerdings hatte der Konzern geplant, den Löwenanteil des Geschäfts über einen Aktientausch zu finanzieren: 74 eigene gegen 149 Conwert-Papiere. Der Conwert-Verwaltungsrat legte seinen Aktionären hingegen die attraktivere Cash-Variante ans Herz. (In Österreich ist die Option einer Barabfindung vorgeschrieben). Die Conwert -Papiere lagen zuletzt bei einem Kurs von 16,16 Euro, Vonovia-Aktien notierten mit 30,08 Euro.



Die Stimmung nach dem geglückten Geschäft war auf beiden Seiten beschwingt. Vonovia-Chef Rolf Buch und Conwert-Verwaltungsratschef Alexander Proschofsky beglückwünschten sich gegenseitig und sprachen viel von gebündeltem Potenzial und entwicklungsfähigen Synergie-Effekten. Die Vorteile für Vonovia sind evident: Conwert nennt ein Kontingent von 24.500 deutschen Wohnungen ihr eigen, ein großer Teil davon liegt in den aufstrebenden Städten Leipzig und Berlin.