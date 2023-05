Die Vonovia SE hat am Mittwoch ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Dabei wurde die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Aktie beschlossen. Außerdem wurde der Aufsichtsrat neu strukturiert und verkleinert. Clara C. Streit wurde zudem als Nachfolgerin für den im November 2022 ausgeschiedenen Jürgen Fitschen zur Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

