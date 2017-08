Vonovia bleibt bestens in der Spur

Deutschlands größter Wohnungskonzern bereitet seinen Aktionären viel Freude: In Bochum konnte Vonovia ein um 18 Prozent auf 457,7 Millionen Euro gestiegenes operatives Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) für das erste Halbjahr vermelden. Konzernchef Rolf Buch bekräftigte seine nach der Conwert-Übernahme angehobenen Jahresprognose von 900 bis 920 Millionen Euro.

.

Der Ergebnis-Schub gründet vornehmlich auf deutlich höheren Mieteinnahmen mit einem Wert von 833,2 Millionen Euro – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 744,5 Millionen Euro, das Plus liegt bei 7,6 Prozent. Die aktuell durchschnittlich erzielte Miete von 6,12 Euro/m² ist Resultat von Mietzins-Erhöhungen (1,2 Prozent) sowie Wertsteigerungen durch Sanierung plus Neubau (zwei Prozent). Das initiierte (und mit Volldampf laufende) Investitionsprogramm in Höhe von 730 Millionen Euro bedingt einen zwischenzeitlichen Leerstand von 2,9 Prozent.



Während die Bochumer derzeit keine weiteren Übernahmen in der Schublade haben, soll der Eigenbau von Wohnraum forciert werden. Bevorzugt in den Ballungsregionen. Zielvorgabe in diesem Jahr sind 2.000 Einheiten durch Neubau/Aufstockung. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 30.000 Wohnungen auf den Markt gebracht werden.