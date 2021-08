Vonovia bietet erneut für Deutsche Wohnen

Vonovia gibt nicht auf: Der Dax-Konzern versucht sein Glück erneut und plant mit Zustimmung des Deutsche-Wohnen-Vorstands eine neue Offerte. Wie Vonovia am Sonntagabend mitteilte, will sie 53 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie bieten - 1 Euro mehr als bei dem vor einer Woche gescheiterten Angebot.

.

„Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass eine Kombination der beiden Unternehmen strategische, wirtschaftliche und wohnungspolitische Vorteile bringt. Hierin werden wir auch von wichtigen Aktionärinnen und Aktionären von Vonovia und der Deutsche Wohnen unterstützt. Mit unserem erneuerten Angebot schaffen wir ein Höchstmaß an Transaktionssicherheit und agieren damit im langfristigen Interesse all unserer Stakeholder. Dabei stehen wir als verlässlicher Partner der Politik zu unseren Zusagen, um mit gemeinsamer Kraft die Herausforderungen des Wohnungsmarktes anzugehen“, so Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia.



Seitens der Deutschen Wohnen wird das nachgebesserte Angebot für die Übernahme erneut unterstützt. Die beiden Wohnungsunternehmen halten ein Zusammengehen beider Unternehmen weiterhin strategisch und gesellschaftspolitisch für sinnvoll und erneuerten am Wochenende ihr „Business Combination Agreement“. Beide Unternehmen sind sich einig, dass man gemeinsam die großen Herausforderungen am Wohnungsmarkt - Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und Neubau - wesentlich kraftvoller bewältigen kann und dass ein Zusammenschluss gleichermaßen von Vorteil für Aktionäre, Mieter und den Wohnungsmarkt ist.



Nachdem das vorherige, am 24. Mai 2021 vereinbarte Übernahmeangebot der Vonovia die dort gesetzte Mindestannahmeschwelle um 2,38 % knapp verfehlte, bedarf es der Befreiung von der einjährigen gesetzlichen Sperrfrist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), bevor Vonovia das geplante neue Übernahmeangebot abgeben kann. Einen entsprechenden Antrag plant die Vonovia bei der BaFin zu stellen. Da die Deutsche Wohnen der Befreiung von der Sperrfrist zugestimmt hat, dürfte das ebenfalls erforderliche Ja der Finanzaufsicht Bafin nur Formsache sein. Gibt die Bafin grünes Licht, gilt für Vonovia nach wie vor die 50 Prozent-Hürde zu schaffen. Inzwischen hat das Unternehmen aber seinen eigenen Anteil bereits auf fast 30 Prozent erhöht. Einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag, auf den zahlreiche Hedgefonds spekuliert hatten, werde es aber bei einem Erfolg des Angebots für mindestens drei Jahre nicht geben, so Vonovia-Chef Buch. Der sich damit indirekt an die Hedgefonds wendet, die beim Übernahmeversuch auf einen späteren Beherrschungsvertrag mit einer höheren Abfindung spekuliert hatten und ihre Aktien deshalb zurückgehalten hatten.



„Ein partnerschaftlicher Zusammenschluss mit Vonovia ist strategisch nach wie vor sinnvoll und bietet signifikante Vorteile. Aus den jüngst geführten Gesprächen mit unseren Aktionärinnen und Aktionären haben wir den Eindruck gewonnen, dass diese strategische Logik gesehen wird. Zudem haben viele Aktionärinnen und Aktionäre bedauert, dass die Transaktion nicht erfolgreich war. Wir möchten ihnen die Chance nicht vorenthalten, dem Zusammenschluss zu verbesserten Konditionen zuzustimmen“, so Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen.



Das Land Berlin ist ungeachtet der Schwierigkeiten beim Zusammenschluss der beiden Konzerne an dem zuvor geschlossenen Wohnungsdeal interessiert. Der Senat strebe an, den geplanten Kauf von 20.000 Wohnungen aus Beständen der Konzerne „zeitnah“ abzuschließen, teilte die Senatsfinanzverwaltung am Montag gegenüber den Medien mit. Aktuell würde die Bewertung der Bestände laufen, was bis zum Mitte es Monats dauern werde. Diese werde dann die Grundlage auf der weiterverhandelt wird. Beide Wohnungskonzerne sicherten inzwischen zu, dass beide beide Unternehmen unverändert als verlässlicher Partner der Politik zu ihren Zusagen stehen würden. Der „Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen“ hat weiterhin Bestand und das Angebot an das Land Berlin, die 20.000 Wohnungen zu erwerben, gelte unverändert.