Vonovia beruft Credit Suisse-Chefin Helene von Roeder in den Vorstand

Helene von Roeder

Die Vonovia SE hat Helene von Roeder (47) in den Vorstand des Immobilienunternehmens berufen. Sie wird Mitte dieses Jahres die Aufgaben von Gerald Klinck (48) übernehmen, der sich im August 2017 entschieden hatte, seinen Vertrag nach Ablauf nicht zu verlängern und das Unternehmen zu verlassen [Gerald Klinck verläßt Vonovia].

.

Helene von Roeder leitet seit 2014 das Geschäft der Credit Suisse für Deutschland. Nach ihrem Studium der theoretischen Physik in München und der theoretischen Astrophysik in Cambridge startete sie ihre Karriere 1995 bei der Deutschen Bank in London. Von 2000 bis 2004 war sie für die UBS AG in Frankfurt und London tätig und wechselte anschließend zu Morgan Stanley Bank nach Frankfurt, wo sie zum Schluss als Head of Global Capital Markets für Deutschland und Österreich Mitglied des Vorstandes der Morgan Stanley Bank AG war.



Der Vorstand der Vonovia SE besteht zukünftig aus Rolf Buch, Klaus Freiberg, Dr. A. Stefan Kirsten und Helene von Roeder.