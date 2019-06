Vonovia plant 25 Wohnungen in Frankfurt

Vonovia erstellt in Frankfurt-Gallus 25 neue Wohnungen in drei Häusern in konventioneller Bauweise. Ebenso sollen eine Tiefgarage mit 17 Stellplätzen sowie zwei oberirdische Parkplätze entstehen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 5,5 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für Anfang Juli 2019 geplant. Das Wohnungsnternehmen rechnet mit einer Bauzeit von circa 18 Monaten.

.

Dies ist ein weiteres Projekt des Unternehmens zur Schaffung des dringend benötigten Wohnraums. Entstehen sollen keine Eigentumswohnungen, sondern Mietwohnungen, um der Wohnungsknappheit auf dem Mietmarkt zu begegnen.



Die Wohnungen haben zwischen zwei und vier Zimmer und sind zwischen 52 und 90 m² groß. Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 1.800 m². Alle Wohnungen haben entweder einen Balkon oder eine Dachterrasse, eines der drei Gebäude wird mit einem Aufzug ausgestattet. Der durchschnittliche Mietpreis wird in der Wallauer Straße bei 13,50 Euro/m² liegen. Vonovia hat den Mietpreis für die fünf geplanten 4-Zimmer-Wohnungen freiwillig auf 10 Euro/m² begrenzt, um die Wohnungen vor allem für Familien attraktiv und bezahlbar zu machen.



„Weil Familien gerade erhebliche Probleme bei der Suche nach bezahlbaren Wohnungen haben, haben wir uns dazu entschieden, bei den großen Wohnungen die Miete freiwillig auf 10 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen“, erklärt Mario Stamerra, Geschäftsführer bei Vonovia, zuständig für die Wohnungen in Frankfurt. „Diese Wohnungsgrößen sind eine gute Mischung für lebendige Quartiere, sie sind für Senioren ebenso geeignet wie für Familien“, so Mario Stamerra weiter.



„Kommunikation und Transparenz sind ein wichtiger Schritt in der Kundenansprache“, betont Ulrich Keil, Regionalleiter von Vonovia, „deshalb wurden die Mieter in den unmittelbar angrenzenden Wohnungen in zwei Mieterversammlungen bereits im Januar und anschließendem Anschreiben über das Bauvorhaben informiert.“



Die angrenzende Bebauung wird verschönert und ebenso das Wohnumfeld. Diese Maßnahmen sollen aber zu keiner Mieterhöhung für die Bestandsmieter führen.