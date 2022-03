Von Poll schließt erfolgreichstes Geschäftsjahr ab

Von Poll Immobilien und von Poll Commercial absolvierten 2021 das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Im Vergleich zu 2020 konnte das Transaktionsvolumen bei Anlage- und Gewerbeimmobilien 2021 um 49 Prozent auf insgesamt 545 Millionen Euro gesteigert werden.

.

Den größten und zweitgrößten Deal realisierte das Von Poll Commercial Team unter der Leitung von Toni Göpel in Leipzig durch den Verkauf eines Bürogebäudes in Höhe von 19,4 Millionen Euro in Leipzig im vierten Quartal 2021 [wir berichteten] sowie durch die Vermarktung eines Wohn- und Geschäftshauses in Höhe von 17,1 Millionen Euro in Jena im zweiten Quartal 2021 [wir berichteten].



„Wir freuen uns sehr über die starke Positionierung unseres Unternehmens und die positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen. Besonders bei Anlage- und Gewerbeimmobilien verzeichnen wir eine höhere Nachfrage, was auch auf die aktuelle Inflationsentwicklung zurückzuführen ist. Kapitalanleger und vermögende Kunden betreiben Inflationssicherung durch Immobilienerwerb“, sagt Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter bei Von Poll Immobilien. „Zusätzlich konnten wir durch eine beschleunigte digitale Transformation unser Qualitätskonzept weiter optimieren.“