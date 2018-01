Von Poll Immobilien jetzt auch in Wien und Madrid

Von Poll Immobilien expandiert international weiter und ist nun auch in der österreichischen Hauptstadt Wien sowie in der spanischen Metropole Madrid vertreten.

.

In Wien zeigt Lizenzpartner Markus Herten für von Poll Immobilien Flagge. Der routinierte Vertriebler lebt seit vielen Jahren in Wien und betreut als qualifizierter Immobilienmakler die gesamte Stadt mit ihren 23 Bezirken. Herten bringt viel Erfahrung in der Branche mit und war unter anderem auch als Bauträger aktiv. Er verfügt über ein Team von fünf Kollegen und konzentriert sich auf die Vermittlung wertbeständiger Immobilien vor allem in den bevorzugten Innenstadt- und Wohnbezirken. Er schätzt den Markt vor Ort sehr positiv ein: „Wien mit seinen zwei Millionen Einwohnern ist traditionell das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Österreichs und als Wohnstandort nach wie vor äußerst begehrt.“



Im Raum Madrid baut Lizenzpartner Alfonso Pinuaga Duce die Präsenz des Maklerhauses auf, das vor Ort als von Poll Real Estate firmiert. Pinuaga Duce konzentriert sich in seiner Tätigkeit auf Wohn- und Gewerbeimmobilien in bevorzugten Lagen. Vor seinem Wechsel zu von Poll Real Estate war der erfahrene Makler mehrere Jahre vor Ort Lizenzpartner eines anderen namhaften Maklerhauses. Ihm zur Seite stehen fünf kompetente Immobilienvermittler, die vorher ebenfalls zu seinem Team gehört hatten. Den Markt vor Ort kennen sie daher bestens und sind zudem in der Region hervorragend vernetzt. „Wir freuen uns darauf, von Poll Real Estate in und um Madrid fest zu etablieren“, so Pinuaga Duce. „Die größte Stadt Spaniens ist Zentrum des ökonomischen und kulturellen Lebens des Landes und verfügt entsprechend über einen sehr dynamischen Markt.“



Daniel Ritter, Geschäftsführer der von Poll Immobilien GmbH, sieht in den Lizenzvergaben für Madrid und Wien einen weiteren Meilenstein in der internationalen Expansion des Unternehmens: „Wir sind bereits in anderen europäischen Hauptstädten wie Amsterdam, Luxemburg, Zagreb oder Belgrad vertreten. Zudem haben wir Lizenzpartner auf Mallorca und Teneriffa, in Marbella, Portugal, Italien und an diversen Standorten in der Schweiz und Österreich. Gemeinsam mit den vielen Shops in Deutschland verfügen wir über ein starkes Netzwerk von über 300 Standorten. Hiervon profitieren unsere Kunden europaweit. Unsere Expansion werden wir fortsetzen.