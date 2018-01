Von Poll Immobilien denkt über Börsengang nach

Sassan Hilgendorf, Geschäftsführer des Frankfurter Immobilienmaklers von Poll, hat eine Woche nach der Eröffnung von zwei weiteren Niederlassungen in Wien und Madrid [Von Poll Immobilien jetzt auch in Wien und Madrid], in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ laut über die Grundlagen weiterer Expansion nachgedacht – und einen denkbaren Börsengang ins Spiel gebracht. Der stehe zwar als Option am Horizont, sei aber wohl frühestens in fünf Jahren wirklich spruchreif.

Das bereits dicht gewebte Netz von Vor-Ort-Dependancen in den europäischen Metropolen wollen die Frankfurter noch engmaschiger ziehen. Avisierte Zielvorgabe des besonders im oberen Wohnsegment aktiven Maklerunternehmen ist eine Präsenz vom nördlichsten bis zum südlichsten Zipfel Europas. Die Frankfurter sollen derzeit mit der LBBW über einen hohen einstelligen Millionenkredit verhandeln, mit dem die ambitionierten Ziele in nächster Zeit unterfüttert werden können. Die Landesbank hatte von Poll Immobilien erst im letzten Jahr mit einem Kredit unterstützt.