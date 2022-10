Von Poll Hausverwaltung startet mit Lizenzmodell

Das Maklerhaus von Poll Immobilien startet ab 11. Oktober 2022 mit dem Lizenzmodell der Unternehmenssparte von Poll Hausverwaltung und erweitert somit das Serviceangebot für Eigentümer von Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäftshäusern sowie Wohnanlagen. Neben der kaufmännischen, organisatorischen, technischen und rechtlichen Betreuung bietet der Immobilienmakler seinen Kunden vielfältige Leistungen, die individuell an den jeweiligen Bedarf der Liegenschaft angepasst werden können. Diese Leistungen können die Mietverwaltung wie auch die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften umfassen.

Das Angebot umfasst die Mietverwaltung für Eigentümer von Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäftshäusern sowie Wohnanlagen. Daher gehören kaufmännische und organisatorische Aufgaben, technischer Support sowie die Klärung rechtlicher Fragen durch Beauftragung der Fachanwälte zum Tätigkeitsbereich. Die Lizenzpartner profitieren neben der Unternehmensmarke von den regionalen Kontakten, dem bundesweiten Netzwerk sowie der analogen, digitalen und organisatorischen Infrastruktur des Maklerhauses. Das Lizenzmodell unterstützt beim lokalen Einstieg und Zugang zu zahlreichen Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäftshäusern sowie Wohnanlagen.



„Unser Ziel ist es, den Kunden einen möglichst umfassenden Service zu bieten. Denn neben der Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in verschiedensten Segmenten bieten wir auch Finanzierungskonzepte durch von Poll Finance und viele weitere Leistungen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen an“, sagt Ritter von von Poll Immobilien. „Verwaltungsaufgaben zählen in Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet bereits seit Jahren zu unserem Leistungsspektrum. Nach den erfolgreichen Entwicklungen in und um Frankfurt und den positiven Erfahrungen mit von Poll Finance als Masterlizenznehmer der von Poll Immobilien GmbH, ist der Ausbau der von Poll Hausverwaltung für uns eine logische Konsequenz. Unsere Expansion in diesem Bereich ist in vollem Gange und erste Lizenzpartner sind an Bord.“