Von Järten & Cie erweitert sein Leistungsportfolio

Von Järten & Cie Grundbesitz- und Immobilienvermittlungs-GmbH baut ihr Leistungsportfolio aus: Das auf Wohn- und Anlageimmobilien spezialisierte Hamburger Unternehmen wird künftig auch Eigentümern von Bestandsimmobilien umfassende Analysen anbieten, um mögliche Wertschöpfungspotenziale zu erkennen und zu heben. Gemeinsam mit einem etablierten Architektur-, Design- und Konzeptionsnetzwerk werden die baulichen Maßnahmen wie Sanierung und Erweiterung dem Eigentümer aufgezeigt.

Altbauten, insbesondere in den A-Lagen Hamburgs, können durch Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in ihrem Wert gesteigert werden. Die Aufbereitung von Immobilien erzeugt nicht nur einen Mehrwert für den Eigentümer sowie potentiellen Käufer, sondern auch für das Stadtbild. Neuen Wohnraum in Hamburg zu schaffen, erweist sich als Herausforderung. Vermehrt fehlen die Grundstücke für Neubauten. Außerdem ist öffentlicher Raum für Hamburg ein wichtiges Gut. Christian von Järtens Ansatz, Bestandsimmobilien aus- und umzubauen, stellt dafür eine Lösung dar. „Wir zeigen die unentdeckten Potenziale auf. In den Stadtteilen Hamburgs, in denen es keinen Platz für Neubauten gibt, muss man sich den Bestand anschauen“, sagt Christian von Järten. Durch eine Erweiterung der Wohnfläche durch Aufsetzen eines Staffel- oder Gartengeschosses kann Wohnraum ermöglicht und der Wert der Immobilie um bis zu 30 % gesteigert werden. „Alleine an Alster und Elbe sind schätzungsweise über 50 Stadthausvillen mit Wertsteigerungspotential auf dem Markt“, sagt Christian von Järten auf Basis eigener Recherchen. „Uns ist es zudem wichtig, dass Immobilien ihren idealen Käufer finden und nicht durch Zwischenhandel ständig am Markt gehalten werden“, sagt von Järten.