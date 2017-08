Vollvermietung in den Münchner „Machtlfinger Höfen“

Machtlfinger Höfe

Die Commerz Real hat im Münchner Büroobjekt „Machtlfinger Höfe“ die restlichen 360 m² an das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Immatics vermietet. Die Immobilie befindet sich in der Machtlfinger Straße 5-15 in Obersendling und umfassen gut 21.500 m² Gesamtnutzfläche. Seit 2008 gehört das Gebäude zum Portfolio des offenen Immobilienfonds HausInvest der Commerz Real. Mit dem Nutzer Immatics ist die Immobilie nunmehr komplett vermietet. Bei der Vermietung war das Unternehmen JLL beratend tätig.

