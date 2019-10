Vollvermietung im Weimarischen Hof Jena

Die Vicus Group AG konnte den Non-Food Discounter Mäc-Geiz als weiteren bonitätsstarken Ankermieter für den Weimarischen Hof in Jena gewinnen und damit eine Vollvermietung des Objekts erreichen. Kurz nach Kauf Anfang 2018 [wir berichteten] investierte Vicus in Revitalisierungsmaßnahmen durch die neue Handelsflächen im Erdgeschoss geschaffen wurden. Für diese Flächen hat der Non-Food Discounter jetzt einen Mietvertrag über 10 Jahre unterschrieben. Mit einem aktuellen WALT von 7 Jahren ist der Weimarische Hof am Unterm Markt 4 nun vollvermietet.

