Vollvermietung im „Cuvry Campus“

Drei Unternehmen ziehen in die letzten freien Flächen der Berliner Cuvryhöfe: Die SolarisBank AG lässt sich in Haus F auf rund 4.100 m² nieder, die Scaling Spaces GmbH auf rund 2.900 m² und die Unicorn Workspaces siedelt sich in Haus D auf rund 5.600 m² an. Alle drei Mieter haben Verträge über eine Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen. Das Objekt in der Cuvrystraße 50-54 / Schlesische Straße 33-34 befindet sich in bester Berlin-Kreuzberg-Lage, direkt am Wasser in der sogenannten MediaSpree, die sich durch eine hohe Ansiedelung von Kommunikations- und Medienunternehmen auszeichnet. Seit November 2018 war Savills im Rahmen eines Alleinvermietungsauftrages exklusiv für den Eigentümer beratend tätig. Nachdem durch Lieferando der erste Ankermieter gefunden wurde [wir berichteten], konnte der Immobiliendienstleister mit den drei Abschlüssen binnen weniger als einem Jahr die Vollvermietung des Campus erzielen.

.

„Der Bedarf an attraktiven und großen zusammenhängenden Gewerbeflächen ist höher denn je. Mit dem „Neuen Spreespeicher“ wird auf die aktuelle Marktlage reagiert. Die Vollvermietung des 38.000 m² großen Gebäudekomplexes in weniger als einem Jahr bestätigt die Nachfrage und das große Potenzial, das in einem Areal dieser Lage und Größe steckt“, berichtet Jan-Niklas Rotberg, Associate Director und Teamleader Office Agency Berlin.