Vollvermietung im neuen Gewerbepark M5

Die neuen Flächen für Gewerbetreibende im Munich Airport Business Park (MABP) sind gefragt. Ein Jahr nach Spatenstich vermeldet der Bauherr Deco-Pack die Vollvermietung an drei Unternehmen.

Etwa ein Jahr nach dem Spatenstich ist der 10.000 m² umfassende Gewerbepark M5 nicht nur fertiggestellt – sondern bereits vollvermietet. „Der Flächenmix aus Büro-, Lager- und Produktionsflächen am MABP stößt auf hohes Interesse bei den Mietern und wurde dringend benötigt“, sagt Sebastian Decoopman, Geschäftsführer des Verpackungsspezialisten und Bauherrn Deco-Pack. „Trotz Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und Lieferschwierigkeiten konnten wir den Gewerbepark M5 innerhalb des vorgesehenen Zeitplans realisieren. Die Vollvermietung direkt nach Fertigstellung zeigt, dass wir Bedürfnisse und Nachfrage der Mieter korrekt eingeschätzt haben.“ Der Gewerbepark M5 in der Messerschmittstraße 5 umfasst neben Gewerbehallen mit einer Höhe von 6,5 Metern auf etwa 3.500 m² Fläche zusätzlich knapp 1.600 m² moderne Büroräume und Kommunikationsflächen.



Größter Mieter mit etwa 2.500 m² Fläche und knapp 50 Mitarbeitenden ist Atesteo. „Als Testing-Unternehmen der Automobilindustrie sind unsere Prüfstände immer auf dem neusten Stand. Das muss unser Standort auch sein. Der Gewerbepark M5 bietet Atesteo die Möglichkeit Kapazität, Lage und Infrastruktur zu erweitern. Die Nähe zum Münchener Flughafen ist ideal, um als weltweit agierendes Unternehmen für unsere internationalen Kunden aus der Automobilindustrie und Antriebsentwicklung erreichbar zu sein. Mit der Größe unseres neuen Standortes ist es zudem möglich, weiter zu wachsen, in neue Prüfstände und mehr Personal zu investieren. Wir freuen uns auf die Zukunft in Hallbergmoos.“, sagt Atesteo-CEO Tim Willers,.



Neben Atesteo ziehen auch die Firmen Alpha-Solar und Munitec im neuen Gebäude ein. Munitec bezieht mit etwa fünf Mitarbeitern – und Platz für mehr – etwa 100 m² Bürofläche und 870 m² Lagerfläche. Am neuen Standort finden die Unternehmen ideale Bedingungen für weiteres Wachstum vor: 72 Parkplätze, davon 10 mit E-Lademöglichkeit, viele Fahrradstellplätze sowie ein energieeffizientes und klimatisiertes Gebäude mit LED-Beleuchtung für einen geringeren Energieverbrauch und mehr Umweltschutz.



„Mit dem Immobilienprojekt wollten wir einen Ort schaffen, der den aktuellen und künftigen Anforderungen von Gewerbetreibenden gerecht wird. Dazu gehören neben der energieeffizienten Bauweise die infrastrukturellen Voraussetzungen sowie moderne Büroflächen für produktive Arbeit und Kommunikation.“, sagt Decoopman.