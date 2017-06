Vollvermietung im Hamburger Fleet Office II

Fleet Office II

Der zweite Bauabschnitt ist fertig und das Objekt ist voll! Der Hamburger Projektentwickler Becken hat die gesamten Flächen des in der City Süd liegenden Gebäudes vermietet. Nach der Vertragsunterzeichnung für rund 10.000 m² durch den Ankermieter, die Axa Versicherungsgruppe im letzten Jahr, folgten Vertragsunterzeichnungen mit der Bösch Boden Spies GmbH & Co. KG, der Eprofessional GmbH, der Igepa Group GmbH & Co. KG, Cadmus Rechtsanwälte, Van Oord sowie der SeeFront GmbH. Damit sind die insgesamt 20.000 m² vollständig belegt.

Gemeinsam mit dem Fleet Office I hat der Projektentwickler damit insgesamt 30.000 m² Bürofläche in dem Teilmarkt realisiert und vermietet. Das Gesamtinvestitionsvolumen beider Immobilien, die nach Plänen des Architekturbüros Hadi Teherani Architects errichtet wurden, beträgt 95 Mio. Euro. Angesichts der guten Büromarktlage sowohl in Hamburg als auch im Teilmarkt City Süd haben auch potentielle Endinvestoren nicht lange auf sich warten lassen. Das Fleet Office I ging im Februar 2015 an Hamburg Trust [wir berichteten], das nach DGNB Gold zertifizierte Fleet Office II im März diesen Jahres an CBRE Global Investors [wir berichteten].



Top-Standort City Süd: Effizienz und Flächenqualität im Fokus

Der Bürovermietungsmarkt der Hansestadt gehört zur deutschen Spitzenklasse, was der weitere Vermietungszuwachs in 2016 trotz Rekordniveau und knapper Flächen belegt. Die Innenstadt dominierte im vergangenen Jahr mit 145.000 m² und einem Umsatzanteil von 26% zwar den Vermietungsmarkt, der Teilmarkt City Süd hat sich mit einem Umsatz von 90.800 m² - und einem deutlichem Abstand zu den folgenden Teilmärkten - als zweiter Spitzenmarkt für Büroflächen erneut behauptet. Es verwundert also nicht, dass auch die größte Vermietung am Markt auf die City Süd entfällt. Olympus hat dort im Poseidonhaus interimsweise rund 23.000 m² angemietet [Olympus mietet 24.000 m² im Hamburger Poseidonhaus], da sich auch der Medizintechnik-Hersteller für die City Süd als Standort für seine neue Europazentrale entschieden hat. Bis 2020 wird hierfür nach den Plänen des Architekturbüros Gerkan, Marg und Partner auf dem Grundstück zwischen Heidenkampsweg, Wendenstraße und Sachsenstraße ein Neubau mit einer Fläche von ca. 55.000 m² Fläche errichtet [Olympus baut neue Europazentrale in der Hamburger City Süd]. Die Pläne von Olympus sind bezeichnend für die Entwicklung der City Süd. „Die Lage allein ist nicht mehr ausschlaggebend, sondern ein wichtiges Kriterium unter mehreren“, erläutert Richard Winter, Niederlassungsleiter JLL Hamburg, die Erwartungshaltung renommierter Unternehmen, die im Kampf um die besten Köpfe alle Register ziehen müssen, denn Hamburg erlebt wie kaum eine andere deutsche Großstadt den Trend zur Urbanisierung. „Die Zeit reiner Bürobezirke ist vorbei. Die Hamburger ziehen ihre Arbeitszufriedenheit auch aus einem lebendigen Umfeld mit Gastronomie, Einzelhandel und kurzen Arbeitswegen. Dem wollen immer mehr Arbeitgeber gerecht werden, um attraktiv und produktiv zu sein“, so Winter. Entsprechend ist auch ein Umdenken bei den Entwicklern und Investoren zu erkennen: „Kreative Cluster mit kurzen Wegen sind gefragt. Dazu gehören Ausgehmöglichkeiten und eine gute infrastrukturelle Anbindung“, beschreibt Sarah Cervinka, Team Leader Office Investment JLL Hamburg, den idealen Standort für Investoren. Ein gutes Beispiel wie die Stadt Hamburg Urbanität in klassische Büroteilmärkt bringt, ist die City Süd, wo die Metropole aus der Platznot in der Innenstadt einen Tugend gemacht hat: „Die City Süd kombiniert gute Qualität, einige Gebäude mit Landmark-Charakter und mit der Beimischung von Wohnen und Hotels schafft sie Identifikation für den Standort – deshalb hat sie eine gute Resonanz bei Nutzern und Investoren bei vergleichsweise niedrigen Mietpreisen.“ Diese Popularität wirkt sich langfristig fördernd auf den Standort aus und erhöht so die Nachfrage bei den Investoren. Denn langfristig liegen die Standorte im Wettbewerb vorne, die diesen Anforderungsmix bieten können.



Becken mit Neuinvestition in der Innenstadt

Nach der Fertigstellung in der City Süd könnte sich der Hamburger Projektentwickler jetzt möglicherweise seinem neuen Investment in der City widmen. In der Toplage Colonnaden hat sich das Unternehmen im März erfolgreich in einem Bieterverfahren durchsetzen können. AXA IM Real Assets hatte für ein von ihr betreutes Mandat das auf der Flaniermeile liegende Büro- und Geschäftshaus Colonnaden 72/Fehlandstraße 42/46 zur Disposition gestellt, das sich in einem “altersadäquatem Zustand" befindet, so der Projektentwickler. Das erworbene Gebäude befindet sich etwa 150 Meter von der Binnenalster entfernt und erfreut sich aber immerhin einer Vermietungsquote von 90 Prozent. Die 1879 von den Gebrüdern Wex entwickelten „Colonnaden“ erstrecken sich von der Esplanade über den Gustav-Mahler-Platz bis hin zum Jungfernstieg. Mit den markanten Arkaden stehen sie für die Architektur der Gründerzeit und wurden daher 1977 unter Ensembleschutz gestellt. Die 1958 errichtete Immobilie mit einer Fläche von 5.000 m² Mietfläche für Büros, Arztpraxen, Einzelhandel und Gastronomie soll in den nächsten Monaten modernisiert werden. Laut Becken habe man die Immobilie zunächst für den Bestand erworben, daher gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine finalen Pläne.