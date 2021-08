Frasers Park Egelsbach erreicht Vollvermietung

Frasers Property Industrial vermeldet die Vollvermietung seiner Lager- und Logistikflächen im Frasers Park Egelsbach in Südhessen. Nachdem der Onlinegroßhändler TB International GmbH bereits im Juni ca. 9.600 m² Mietfläche in Betrieb genommen hatte [wir berichteten], hat nun auch der Full-Service-Dienstleister für Onlineshopanbindung, Logistik-Fulfillment und Versand OnQuality über 10.500 m² gemietet. Im August bezog außerdem der auf Kinder- und Babyzubehör spezialisierte Onlineshop Kyddo weitere knapp 9.600 m².

.