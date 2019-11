Letze freie Flächen im Hamburger „Haus am Domplatz“ vermietet

Die Allianz Real Estate hat in diesen Tagen bereits vor der Fertigstellung die letzten freien Flächen in ihren Hamburger Büroneubau „Haus am Domplatz“ vermietet. Der britische Anbieter von hochwertigen flexiblen Büroflächen und Coworking-Bereichen The Office Group (TOG) wird Anfang nächsten Jahres in das Gebäude einziehen, für das das Immobilien-Unternehmen erst im April dieses Jahres Richtfest feierte. In bester Lage der Hamburger Innenstadt entsteht ein neunstöckiges Bürogebäude, das einen Bau aus dem Jahr 1957 ersetzt und eine Mietfläche von rund 8.200 m² umfasst. Die Fertigstellung wird zum Ende des Jahres erfolgen. Die Facebook Germany GmbH, die bereits im vergangenen Jahr einen Mietvertrag unterzeichnete [wir berichteten], wird ihre Räume ab Dezember beziehen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 25 Millionen Euro.

„Wie freuen uns, dass wir mit The Office Group einen erstklassigen Mieter mit hohen Ansprüchen für unsere Immobilie gewinnen konnten“, sagt Annette Kröger, CEO North & Central Europe Allianz Real Estate. „Die schnelle und reibungslose Vermietung zeigt, dass wir mit dem Gebäude und der Ausstattung der Büroflächen die Bedürfnisse von erstklassigen Nachfragern erkannt und umgesetzt haben.“ Das Gebäude im Schopenstehl 13 fügt sich harmonisch in die Straßenstruktur der Altstadt ein. Im Schopenstehl nimmt es die Gebäudeflucht des unmittelbar angrenzenden Miramar-Hauses auf, entlang der Curienstraße nehmen die beiden Obergeschosse Bezug zum gegenüber liegenden denkmalgeschützten Helmut-Schmidt-Haus.