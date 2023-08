Vollvermietung des Aconlog Park Greven vor Fertigstellung

Ein halbes Jahr vor Fertigstellung hat das Joint Venture Aconlog Projektentwicklung GmbH und Bauwo Grundstücksgesellschaft mbH im spekulativ errichteten „Aconlog Park Greven“ die Vollvermietung erzielt. Nach der Gewinnung des Ankermieters für 46.500 m² Nutzflächen im Frühjahr 2023 [wir berichteten], hat jetzt die Daimler Truck AG einen Mietvertragsabschluss für rund 35.000 m² nachhaltig errichtete Neubauflächen abgeschlossen.

.