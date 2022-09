Vollvermietung des Achtundeins

JLL vermeldet heute die Vermietung von insgesamt 5.210 m² Bürofläche im Büroobjekt „Achtundeins“ im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Außerdem vermittelte Avison Young rund 1.400 m² Bürofläche in Kreuzberg.

Forschungseinrichtung bezieht 4.000 m² im „Achtundeins“

Ab April des kommenden Jahres wird eine Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft mehr als 4.000 m² Bürofläche im „Achtundeins“ an der Pariser Straße 1/Meierottostraße 8 nutzen. Eigentümerin des sechsstöckigen Gebäudes ist die Münchner Omega Projektentwicklungs GmbH aus dem Verbund der Investa Real Estate. JLL hat den Vermieter im Landlord-Representation-Mandat beraten und die Anmietung vermittelt. BNP Paribas Real Estate war auf Mieterseite tätig.



Außerdem gibt es einen weiteren nicht näher benannten Mieter für 1.210 m². Dieser wird spätestens im Mai 2023 das fünfte Obergeschoss im Achtundeins anmieten. Damit ist das circa 12.000 m² große Gebäude mit DGNB-Gold-Standard nahezu voll vermietet. Es steht aktuell nur noch eine Einheit mit 418 m² steht zur Verfügung.



Marketing-Agentur mietet rund 1.400 m² in-Kreuzberg

Ebenfalls im nächsten Jahr wird die Marketing-Agentur Dept rund 1.400 m² Bürofläche in der Hagelberger Straße 53-54 in Kreuzberg beziehen. Eigentümer des Objektes ist die Nicolas Berggruen Holdings GmbH.



„Dept wird die Flächen in den oberen Etagen, nach einer umfangreichen Sanierung des Objektes, im nächsten Jahr beziehen. Die tolle Kiez-Lage und der klassische Altbaugewerbehof sind ideal für kreative Unternehmen“, erläutert Malina Trockel, Associate Director Office Leasing bei Avison Young. Das Immobilienberatungsunternehmen hat die Flächen vermittelt.



Das Gebäude wurde im Jahr 1898 erbaut. Als klassischer Altberliner Gewerbehof befindet sich in dem Vorderhaus eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe, in den Hinterhöfen ist ausschließlich Gewerbe vorzufinden. Im Herzen von Kreuzberg gelegen, nur unweit vom Park am Gleisdreick und dem Viktoriapark, befindet sich das Objekt in einer der beliebtesten Gegenden für Wohnen und Gewerbe. Von dieser Lage aus sind sowohl Potsdamer Platz und Friedrichstraße, als auch der Kurfürstendamm in wenigen Minuten erreichbar. Das Objekt ist sehr gut an den ÖPNV angebunden. Rund um den Mehringdamm befinden sich zahlreiche Cafés und Restaurants, die zum Verweilen in der Mittagspause einladen.