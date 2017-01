Vollvermietung im Geschäftshaus Neues Ermann-Haus in Hannover

Neues Erdmann Haus

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner hat die Einzelhandels- und Büroflächen in dem Geschäftshaus Neues Erdmann Haus an der Große Packhofstraße 35 in Hannover vollständig vermietet. Die letzte, noch verfügbare Fläche sicherte sich der IT-Dienstleister Adesso AG mit gut 300 m² Büro inkl. Dachterrasse für seinen neuen Standort in Hannover. Der Vertrag wurde von E&V Commercial in Hannover vermittelt. Bereits zuvor hatte die GIS - Gesellschaft für Informationssysteme AG, rund 1.200 m² Bürofläche in dem Gebäude angemietet. Mit dem Neubau entstanden neben rund 2.600 m² Einzelhandelsfläche, die vollständig durch den Textilfilialisten Reserved genutzt werden, auch rund 1.500 m² Bürofläche. Mit Reserved ist anstelle des Traditionshauses Erdmann, das an diesem Standort lange sein Geschäft betrieben hatte, erneut textile Kompetenz in die Große Packhofstraße eingezogen.

Der Projektentwickler realisierte das Geschäftshaus in Hannover nach dem attraktiven Entwurf des Kasseler Architektenbüros Bieling Architekten, welches sich in einem eigens ausgelobten Wettbewerb durchgesetzt hatte. Für die Bauausführung war das Generalunternehmen Köster GmbH aus Braunschweig verantwortlich. Als Endinvestor und Erwerber konnte bereits Mitte 2015 die Aachener Grundvermögen gebunden werden.