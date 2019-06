Vollack Gruppe verkauft Bürogebäude „Vista“ in Bensheim

Die Vollack BauInvest GmbH aus Karlsruhe hat das Bürogebäude „Vista“ an die S Immobilienvermögen GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Sparkasse Pforzheim Calw, verkauft. Das Gebäude mit rund 6.500 m² Bruttogeschossfläche ist vom Projektentwickler geplant, realisiert und vermietet worden und befindet sich im Gewerbegebiet Campus Stubenwald in Bensheim. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Während des gesamten Transaktionsprozesses wurde der Verkäufer von Savills beraten.

.

„Mit der Transaktion konnten wir unsere Entwicklung erfolgreich abschließen. Insbesondere die Konzeption als Niedrigenergiegebäude mit zukunftsweisenden Arbeitswelten, hoher Behaglichkeit, guter Akustik und viel Tageslicht sowie der solide Mietermix aus unterschiedlichen Branchen machen das Objekt zu einer attraktiven, nachhaltigen Investition“, so Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe.



Hauptmieter in der Stubenwald-Allee 19 ist Fair Isaac Germany (FICO), führender Anbieter von Predictive Analytics und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement, der Unternehmen in über 90 Ländern unterstützt. Ebenfalls als Mieter ist der international tätige Software-Spezialist Bucher + Suter, der als Integrator weltweit Lösungen und Dienstleistungen für Cisco Contact Center anbietet. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss hat der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim für die Kindertagesstätte Stubenwald der AWO Bergstraße angemietet. „Wir freuen uns sehr, mit der Immobilie eine weitere gute Anlage in unserem Portfolio zu haben. Insbesondere die langfristigen Mietverträge von zehn bis fünfzehn Jahren sowie die durchdachten Raumkonzepte stehen für ein zukunftsorientiertes Investment“, sagt Sven Eisele, Geschäftsführer der S-Immobilien Pforzheim Calw und Generalbevollmächtigter der Sparkasse Pforzheim Calw.