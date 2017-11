„Volkswohnung“ plant Quartier in Karlsruhe

Rüppurrer Straße 89

Die Volkswohnung GmbH plant auf dem Postareal in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Quartier mit Mischnutzung zu entwickeln. Hierfür hat das kommunale Wohnungsunternehmen das 15.430 m² große Grundstück an der Rüppurrer Straße 89 / Ettlinger Straße 67 von der Lorac Investment Management aus Luxemburg gekauft, die derzeit das günstige Marktumfeld nutzt, um weitere Immobilien aus dem in 2008 erworbenen Paket von 1.200 Post-Standorten zu verkaufen. Zuletzt hatte der Investment Manager drei Immobilien in Gütersloh, Lünen und Neustadt verkauft [Lorac IM verkauft drei Postimmobilien].

Die drei existenten Gebäude auf dem Gelände halten aktuell eine Mietfläche von rund 10.380 m² vor. Sie werden hauptsächlich von der Post für Verwaltungsaufgaben und als Sortierzentrum genutzt, zudem ist ein Fitness-Center ansässig. Die Mietverträge laufen laut des neuen Eigentümers noch bis 2023, danach plant die „Volkswohnung“, das Gelände zu projektieren. Unterm Strich könnte eine Nutzfläche von bis zu 28.000 m² entstehen. Probleme mit dem Bebauungsplan dürfte es nicht geben, da die innerstädtische Lage per se eine Mischnutzung für Gewerbe und Wohnen vorsieht. Inwieweit bestehende Bausubstanz saniert/modernisiert oder teilweise „geopfert“ wird, steht noch nicht fest.



Lorac Investment Management wurde bei der Transaktion durch Hackenberg & Co. KG beraten. Über die Höhe des Kaufpreises wurden keine Angaben gemacht.