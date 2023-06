Volksbank und BWL investieren im Zollhafen Mainz

Ein Joint Venture der BWL Wohnungsbaugesellschaft und der Mainzer Volksbank eG investieren in das Wohnbauareal „Rheinwiesen III“. Die beiden Partner planen für das Baufeld, für das Baurecht für rund 8.000 m² Geschossfläche besteht, einen Architektenwettbewerb auszuloben. Geplant sind bis Ende 2026 hochwertige Eigentumswohnungen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. BNP Paribas Real Estate CA Immo Zollhafen Mainz Mainz BWL Mainz Aktivieren

Henrik Knodel, Geschäftsführer der BWL Wohnungsbaugesellschaft, ist begeistert von den Möglichkeiten, entlang des Grünufers Nordmole mit Blick auf den Rhein und die Petersaue zu bauen: „Als Mainzer Unternehmen sind wir stolz, für dieses außergewöhnliche Grundstück in erster Rheinlage unserer Heimatstadt den Zuschlag erhalten zu haben. Mit viel Herzblut, Fachwissen und Engagement werden wir ein Stück Mainz nachhaltig mitgestalten. Gemeinsam mit unserem Partner der Mainzer Volksbank eG freuen wir uns darauf !“



Verkäufer der Liegenschaft in direkter Nachbarschaft zum Grünufer Nordmole ist die CA Immo zusammen mit dem Joint Venture Partner Mainzer Stadtwerke. Der Verkauf konnte laut Ca Immo mit einem deutlichen Aufschlag zum aktuellen Buchwert abgeschlossen werden. Mit dem Verkauf des 3.500 m² großen Grundstücks steigern CA Immo und JV-Partner die Vermarktungsquote des Quartiers Zollhafen auf 90 %. Bei Fertigstellung des Quartiers werden rund 4.500 Bewohner im Zollhafen eine neue Heimat gefunden haben und – so das Ziel – auch über 2.000 Arbeitsplätze entstanden sein.



„Der trotz des aktuell herausfordernden Marktumfelds erfolgreiche Vertrieb des Grundstücks Rheinwiesen III unterstreicht einmal mehr die Attraktivität und Resilienz unserer Quartiersentwicklung „Zollhafen Mainz“ sowohl für lokale, regionale und überregionale Entwickler. Die Veräußerung dieses Wohnungsbaugrundstücks mit Baurecht steht im Einklang mit unserer konsequenten, strategischen Ausrichtung auf die Realisierung und Bestandshaltung hochwertiger Büroimmobilien.“, kommentiert Christof Altendorfer, Geschäftsführer und Leiter Investment Management der CA Immo Deutschland, die Transaktion.



BNP Paribas Real Estate war beratend auf Seiten der CA Immo und der Stadtwerke Mainz AG tätig.