Volksbank Rhein-Ruhr erwirbt Technologiezentrum in Oberhausen

Die TZU Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Oberhausen, hat die Bürogebäude TZU II + IV in der Essener Straße 3-5 in Oberhausen an die Volksbank Rhein Ruhr, welche mit dem Erwerb ihre langfristige Investitionsstrategie in nachhaltige Büroimmobilien in der Region unterstreicht, veräußert. Die Cubion Immobilien AG war vermittelnd tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das „Technologiezentrum Umweltschutz (TZU)“ liegt unweit des größten Einkaufszentrums Deutschlands, dem „Centro“. Es wurde ursprünglich als Gründerzentrum des Wirtschaftsministeriums NRW konzipiert. Auf mehr als 12.300 m² Mietfläche bieten die Gebäude heute eine vielseitige Mieterstruktur im modernen Ambiente.



Viele der Mieter sind bereits langjährig an dem Standort ansässig und schätzen das Angebot von flexibel anmietbaren Räumlichkeiten, temporär buchbaren Besprechungsräumen, einer großen Anzahl an Stellplätzen, der hervorragenden Nahversorgung und Infrastruktur. Dies spricht klar für die gute Akzeptanz des Bürostandortes.