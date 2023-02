Volksbank eröffnet Bankstandort in Otto Dix Passage

Am 13. Februar 2022 hat die Volksbank Gera e.G. in der Otto Dix Passage auf insgesamt circa 20 m² Mietfläche einen neuen Selbstbedienungsstandort eröffnet. Vor circa einer Woche hatte die Arcadia Investment Group die Schlüssel an die Genossenschaftsbank zum Ausbau des SB-Standortes übergeben.

