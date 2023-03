Volksbank BraWo steigt mit 50% bei FOM Invest ein

FOM Invest holt sich einen finanzstarken Partner ins Boot. Die Volksbank BraWo beteiligt sich zu 50 Prozent an der voll lizensierten KVG und wird strategischer Partner beim Ausbau der Fondsprodukte. Aktuell verwaltet FOM Invest ein Immobilienportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 300 Mio. Euro.

.

„Die Volksbank BraWo ist ein finanzstarker und hoch kompetenter Immobilieninvestor und Depot A-Anleger, der die gleichen Ziele wie wir verfolgt: langfristig sichere, renditestarke und nachhaltige Immobilien-Engagements“, sagt Prof. Reinhard Walter, geschäftsführender Gesellschafter der FOM Invest. „Dass sich die Volksbank BraWo trotz der aktuellen, von Zurückhaltung geprägten Marktlage mit 50 Prozent an der FOM Invest beteiligt, unterstreicht das große Vertrauen in unser Unternehmen, das seit drei Jahren aufgebaute Team und unsere Markt- und Umsetzungskompetenz.“



Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die ESG-konforme Transformation von Bestandsobjekten und die ESG-konforme Entwicklung von Neubauten. FOM Invest hat in den letzten zwei Jahren durch verschiedene Transaktionen einen soliden Bestand aufgebaut. Hierzu gehörte zum Beispiel Anfang 2021 der Sale-and-Leaseback-Deal mit der Südwestbank für deren Hauptverwaltung im Stuttgarter Westen [wir berichteten], die das Unternehmen unter dem Namen „Vega“ gemeinsam mit dem britischen Investmentmanager SFO, der nachträglich als Hauptinvestor des Sondervermögens eingestiegen war, am Markt neu positionieren will [wir berichteten]. Parallel folgte für den Spezial-AIF Mitte 2021 ein großer Portfolio-Deal mit SCP [wir berichteten]. In diesem Zuge sicherte sich FOM ein Value-Add-Portfolio mit vier großen Liegenschaften in Duisburg, Hannover, Hildesheim und Mönchengladbach, die ehemals vom Einzelhandelsunternehmen Real genutzt wurden.



Die FOM Invest und die FOM Real Estate GmbH sind bereits partnerschaftlich mit der Volksbank BraWo verbunden: 2021 erwarben die Unternehmen gemeinsam 44 ehemals von der AOK genutzte Immobilien im Rheinland sowie in Hamburg als Teil eines Konversionsprojekts [wir berichteten]. Zudem ist die BraWo Anleger im von der FOM Invest aufgelegten Sondervermögen, zu dem die aktuelle Hauptverwaltung der AOK in Düsseldorf gehört [wir berichteten].



„Die Beteiligung an der FOM Invest ist ein weiterer wesentlicher Baustein unserer langfristigen Strategie. Mit einer eigenen KVG-Beteiligung innerhalb unserer Unternehmensgruppe, der BRAWO GROUP, und der FOM Invest als bewährter Partner schaffen wir Wertbeiträge für unsere Eigentümer und Kunden“, sagt Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo, den Einstieg bei FOM Invest. „ESG-konforme Investments in indirekten Anlagevehikeln leisten einen Beitrag zum Klimaschutz, generieren soziale Mehrwerte, sind langfristig wertstabil und erzielen stabile Cash-Flows“, ergänzt Christian Röling, Leiter BraWo Invest bei der Volksbank BraWo.