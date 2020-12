Volksbank BraWo erwirbt größtes Mixed-Use-Gebäude in Magdeburg

Die Volksbank BraWo hat eine weitere Immobilie erworben und das Portfolio um eine nachhaltige Investition erweitert. Mit dem City Carré in Magdeburg wird das zentrale Einkaufs- und Bürozentrum der Stadt Anfang des kommenden Jahres in den Besitz der Unternehmensgruppe übergehen. Das Immobilienensemble befindet sich gegenüber des Magdeburger Hauptbahnhofes und stellt mit seinen sechs Gebäudekörpern das größte zusammenhängende Mixed-Use-Gebäude der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts dar. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer ist ein Joint Venture von Revcap, das das Gebäude im Jahr 2017 für rund 220 Mio. Euro von Wealthcap erworben hatte [wir berichteten].

