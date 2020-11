Volksbank BraWo erhöht Immobilienbestand um Duisburger CityPalais

Die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg erhöht ihren Immobilienbestand um das Duisburger CityPalais. Die Mixed-Use-Immobilie verfügt über eine vermietbare Fläche von 37.700 m² sowie über eine Tiefgarage mit 649 Parkplätzen. Die Vermietungsquote liegt laut des Verkäufers, der Hannover Leasing, bei 97 Prozent. Die Corestate-Tochter hatte die Immobilie in 2006 als Projektentwicklung im Rahmen eines Forward Purchase erworben [wir berichteten] und seither im Bestand gehalten.

.