Volker Dittmeier verstärkt die Aventin Real Estate

Volker Dittmeier übernimmt mit Wirkung zum 1. August 2018 die Verantwortung für den Bereich Investment- und Asset Management bei der Aventin Real Estate. Hiermit gewinnt Aventin einen erfahrenen Experten für ihre Aktivitäten im Value-Add-Bereich: Volker Dittmeier verfügt über eine 20jährige Erfahrung in der deutschen Immobilienwirtschaft. Zuletzt war er als Geschäftsführer für die Investa Asset Management GmbH tätig sowie davor als Leiter Asset Management für die Corpus Sireo, wo er das Immobilienportfolio der Deutsche Telekom AG verantwortete. Im Fokus der Investmentaktivitäten der Aventin Value Investment GmbH stehen Gewerbeimmobilien, bei denen durch Bestandsoptimierung, Neupositionierung oder Revitalisierung Wertschöpfung generiert werden kann. Aventin verfolgt so ihre Strategie des Aufbaus einer integrierten Development- und Investmentboutique mit hoher immobilienspezifischer Wertschöpfungstiefe.

