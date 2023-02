Volckens verstärkt Aufsichtsrat von REM Assets

Die REM Assets Unternehmensimmobilien AG hat Dr. Hans Volkert Volckens zum Aufsichtsrat bestellt. Volckens, Geschäftsführender Gesellschafter der in 2022 gegründeten Strategie- und Managementberatung Blacklake Management Partner [wir berichteten], wird das Unternehmen bei der strategischen Weiterentwicklung seiner Geschäftsfelder unterstützen.

Mit Dr. Volckens konnte das Unternehmen einen renommierten Immobilienexperten gewinnen, der bei der strategischen Weiterentwicklung insbesondere im institutionellen Segment wertvolle Expertise beisteuern kann. „Der Immobilienmarkt ist aufgrund multipler Ursachen in erheblicher Bewegung. Dadurch verändern sich auch die Anforderungen an den Bau, Umbau und Betrieb von Immobilien. Die Zukunftsfähigkeit von Immobilien ist endgültig ins Zentrum des Interesses von Eigentümern und Investoren gerückt, was uns in unserem Ansatz bestärkt.“, so Jörg Steiner, Gründer und Vorstandsvorsitzender der REM Assets.



„Wie lassen sich Immobilien so planen, entwickeln und betreiben, dass sie den Nutzern, der Umwelt und nicht zuletzt auch der eigenen Bilanz langfristig dienlich sind?“, sagt Dr. Hans Volkert Volckens. „Der Ansatz von REM Assets bietet Antworten auf diese drängende Frage unserer Branche. Wir stehen vor der historischen Aufgabe, den Gebäudebestand eines ganzen Landes zukunfts- und damit klimagerecht zu entwickeln. Mit voller Kraft starte ich in das Aufsichtsratsmandat und freue mich, meinen Teil zum Erfolg dieses Unternehmens und dieser Aufgabe beitragen zu dürfen.“