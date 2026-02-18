Neuer Eigentümer, neuer Manager
Völkel übernimmt Management der Edison Höfe
Völkel Real Estate hat das umfassende Management-Mandat für die historischen Edison Höfe in Berlin übernommen. Das gemischt genutzte Ensemble mit rund 27.700 m² Nutzfläche ist vollständig vermietet, Hauptmieter ist die Here Deutschland GmbH & Co. KG.
Die Immobilie umfasst ein siebengeschossiges Torhaus aus dem Jahr 2012 sowie acht denkmalgeschützte Fabrikhöfe von 1880, gruppiert um einen Innenhof. Der Komplex an der Invalidenstraße 116-119/Schlegelstraße 26, 26A-C verfügt über eine vermietbare Fläche von 27.700 m² und 129 Parkplätzen und liegt nahe der Charité, nur 15 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Die kompletten Büro-, Wohn- und Einzelhandelsflächen sind aktuell vollständig vermietet.
Seit Anfang des Jahres befindet sich der Komplex im Eigentum des britischen Investors Attestor, der sich die Edison Höfe sowie das Schönhauser Tor im vergangenen Jahr aus dem Sondervermögen des von Deka Immobilien gemanagten Offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue für rund 240 Mio. Euro gesichert hatte [wir berichteten]. Wie Deka zu Beginn des Monats mitgeteilt hat, ist der Deal für die Edison Höfe inzwischen abgeschlossen [wir berichteten].
Der neue Eigentümer lässt den gemischt genutzten Komplex künftig von Völkel Real Estate managen. Der Immobiliendienstleister ist mit dem technischem und kaufmännischem Property Management einschließlich Buchhaltung sowie einer Leasing-Komponente beauftragt.