Vlieshersteller TWE kauft 34.000 m² in Hachenburg

Die Kölner Greif & Contzen Immobilienmakler GmbH hat knapp 34.000 m² Gewerbefläche an eine mit der TWE Group verbundene Immobiliengesellschaft vermittelt. Verkäufer ist eine in Berlin ansässige Immobiliengesellschaft.

Das Areal in der Saynstraße im rheinland-pfälzischen Hachenburg wird die zu TWE Group gehörende TWE Dierdorf GmbH & Co. KG, Hersteller von Vliesstoffen, als Zentrallager nutzen. TWE ist als Produzent von Vliesstoffen für den Automobil-, Hygiene-, Pharmaund Bausektor international aktiv. In der Nähe von Hachenburg im Westerwaldkreis liegt in Dierdorf ein Produktionswerk des Unternehmens. Noch im laufenden Jahr wird die zweigeschossige Lagerimmobilie mit Hallen-, Büro- und Ausstellungsflächen in Hachenburg an die TWE Group übergehen.