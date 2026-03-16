VK Immobilien erwirbt FMZ in Menden von Markus Mertens

Die VK Immobilien Gruppe, eine Tochtergesellschaft der Versorgungskassen KZVK und VKPB aus Dortmund, hat in einer Off-Market-Transaktion von der Markus Mertens Vermögensverwaltung aus Düsseldorf ein Fachmarktzentrum in der Heinrich-Böll-Straße in Menden erworben.

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Das Fachmarktzentrum besteht aus einem Neubau in der Heinrich-Böll-Straße 3 mit den Mietern Rewe und Aldi, der bis Ende 2026 fertiggestellt wird und der Bestandsimmobilie in der Heinrich-Böll-Straße 1 mit den Mietern dm und Takko. Rewe und Aldi sind bereits am Standort vertreten und ziehen in den Neubau um. Der Besitzübergang auf VK Immobilien erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus. Das Objekt hat eine Mietfläche von rd. 5.200 m² und bietet rd. 150 Stellplätze, die Mietvertragslaufzeit liegt im Durchschnitt bei rd. 14 Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immobilie verfügt über eine PV-Anlage und Elektroladesäulen.



Der etablierte Einzelhandelsstandort liegt rund 4 km südlich der Innenstadt von Menden im Ortsteil Lendringsen. Angebunden an den ÖPNV und in Nachbarschaft zu einem Wohngebiet haben sich im direkten Umfeld verschiedene Einzelhändler angesiedelt.