Vivus Assekuranzmakler mietet neuen Standort in Magdeburg

Klewitzstraße 6

©

Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung suchte die Vivus Assekuranzmakler GmbH für ihren Magdeburger Unternehmenssitz größere Räumlichkeiten und wurde dabei von Aengevelt Magdeburg begleitet. Die Vermietungsspezialisten vermitteln dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 200 m² Bürofläche in dem Wohn-/Bürohaus “Klewitzstraße 6“ in Magdeburg-Sudenburg. Vermieter sind Privatinvestoren aus Hannover. Mietbeginn ist am 1. Oktober 2018. Das Unternehmen verlegt seinen Sitz innerhalb von Magdeburg hierher.

.