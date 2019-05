Vivum und TTC kaufen Objekt für betreutes Wohnen in Berlin

Die TTC Development und Vivum haben im Rahmen eines Joint-Ventures das vollvermietete Theodorus Hospiz Marzahn mit 126 Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments und einer Gesamtmietfläche von 6.300 m² in Berlin-Marzahn erworben. Die Immobilie ist an einen renommierten Betreiber für betreutes Wohnen für 25 Jahre vermietet. Das Objekt verfügt zusätzlich über ein Hospiz mit 16 Zimmern, eine Arztpraxis, einen Pfortendienst, ein Café, einen großen Garten mit Springbrunnen sowie Einrichtungen für Fußpflege und Lichttherapie auf Abruf. Das Investitionsvolumen beträgt rund 11,5 Millionen Euro.

