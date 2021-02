Die TTC Development GmbH & Co KG und die Vivum Services GmbH haben ein vollvermietetes Bestandsgebäude und eine Entwicklung für Betreutes Wohnen in Berlin-Marzahn an einen Berliner Projektentwickler veräußert. Im Rahmen eines Joint-Ventures hatten die Unternehmen diese 2019 erworben.

Das Bestands...

[…]