Vivit und Scopus schnappen sich alte Essener AEG-Hauptverwaltung

Vivit Spaces und Scopus Capital haben die ehemalige AEG Kanis Hauptverwaltung in der Essener Weststadt erworben. Das rd. 2.400 m² große Bürogebäude wird ein nutzergedachtes, sozial und ökologisch optimiertes und hochwertiges Bestandsdevelopment erfahren. Geplant ist das Investment eines mittelhohen, einstelligen Millionenbetrags.

.

Das als Verwaltungsgebäude konzipierte Gebäude in der Altendorfer Straße 3 steht in dem urbanen Mischgebiet „Weststadt Essen“, inmitten einer lebendigen und vielseitigen Umgebung. Zu der unmittelbaren Nachbarschaft zählen das Colosseum Theater, der Limbecker Platz, die Weststadthalle und die Universität Duisburg-Essen. An der verkehrsabgewandten Seite liegt zudem der großflächige Weststadtpark. Das Stadtzentrum ist wenige Gehminuten entfernt.



Vorgesehen ist die Realisierung eines ESG-konformen, nutzerorientierten Gebäudekonzepts, welches den funktionsgedachten Gebäudezustand in die Moderne überträgt. Neben nutzbaren Außenflächen sind Community-Spaces sowie flexiblere Mietflächenstrukturen angedacht, um künftigen Mietern eine urbane Arbeitsumgebung ermöglichen zu können. Hierfür ist die Neuaufteilung der Mieteinheiten, der Einbau eines Aufzuges sowie der Abschluss von Green-Lease-Mietverträgen mit Auswirkungen auf die Projektrealisierung und den Immobilienbetrieb geplant.



Vermittelt wurde die Transaktion durch das Investmentteam der Cubion Immobilien AG, welche durch den Verkäufer beauftragt wurde. Verkäufer ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, welches die Liegenschaft zuvor langfristig im Bestand gehalten hat. Die Vivit Spaces Group berät Scopus Capital exklusiv in NRW beim Ankauf und Management von Immobilien.