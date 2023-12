Vivit Spaces Group vollendet Revitalisierung

Etwa drei Jahre lang dauerte die Revitalisierung des EckBüros an der Alten Wittener Straße 30 in Bochum. Nun hat die Vivit Spaces Group die Arbeiten an der nachhaltigen Bestandsimmobilie am Innovationszentrum Mark 51°7 beendet und sie an den Coworking-Anbieter Work Inn übergeben.

.

Work Inn steht bereits als langjähriger Mieter per Greenlease-Mietvertrag fest und hat am ersten Dezember 2023 seinen dritten Standort in Bochum eröffnet. Das im Jahr 2000 errichtete Bestandsgebäude umfasst rund 1400 m² Bürofläche, die nun nach neuesten Standards modernster Arbeitswelten saniert und gestaltet ist. Es befindet sich seit September 2020 im Besitz der Vivit Spacres Group.



Bei der Revitalisierung wurden Bestandseinbauten ausgebaut, aufgewertet und wieder verbaut. Außerdem wurden für den Bau überwiegend Grundstoffe auf mineralischer Basis verwendet, bei denen in enger Abstimmung mit der Baustoffindustrie auf deren Recyclinglinien geachtet wurde. Vormals nicht genutzte Flächen wurden zu allgemein nutzbaren Aufenthalts- und Flex-Work-Bereichen sowie zwei Terrassenflächen errichtet.



Das innovative Projektkonzept umfasst außerdem einen Green-Lease-Mietvertrag mit Work

Inn. Dieser ist langfristig ausgelegt. Damit legen VIVIT Spaces Group und Work Inn gemeinsam den Grundstein sowohl für eine nachhaltige Bauweise, aber auch für einen nachhaltigen Betrieb der Immobilie. So versuchen beide Mietparteien, Ihren Teil zu der Dekarbonisierung beizutragen. Dieses Konzept wurde im April 2023 mit dem #dieflächenfinder-Award der Ruhr Deal GmbH ausgezeichnet.



Das EckBüro befindet sich am Innovationsquartier MARK 51°7. Auf der 70 Hektar großen Fläche entsteht ein zukunftsorientiertes Gewerbegebiet, das Technologie und Wissenschaft fördern möchte. Die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle ist unmittelbar an dem EckBüro gelegen und in wenigen Sekunden fußläufig erreichbar. Die Bochumer Innenstadt erreicht man per Auto binnen weniger Minuten.



„Durch die nachhaltige Bauweise und den Green-Lease-Vertrag haben wir ein zukunftsträchtiges Gebäude geschaffen. Ich bin stolz auf die Revitalisierung, die wir in diesem Jahr vollzogen haben und bin froh darüber, mit Work Inn den perfekten Partner für dieses Modelprojekt an der Seite zu haben“, sagt Carl Jonas Schippel, Gründer und Geschäftsführer der Vivit Spaces Group.



„Wir freuen uns, unseren nächsten Standort in Bochum zu eröffnen. Mit dem repräsentativ und spannend gelegenen Standort des Eckbüros liegen wir in unmittelbarer Sichtachse zum

Entwicklungsareal Mark51°7 – ein modernes Areal, welches wir nun mit prägen dürfen. Ausschlaggebend für die Anmietung war das Gesamtkonzept aus Standort, einmaligem, nachhaltigem Konzept sowie hocheffizienten und dabei sehr attraktiven Flächenkonstellationen - innen sowie außen“, ergänzt Tim Schabsky, Co-Founder und Geschäftsführer von Work Inn.