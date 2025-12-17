Vivit Group kauft Büroimmobilie in Essen-Südviertel

Die Vivit Group hat ein Bürogebäude im Essener Südviertel mit klarem Entwicklungspotenzial übernommen. Das sechsgeschossige Objekt soll wahlweise zu einem modernen Unternehmensstandort oder zu einem Wohnkonzept für Young Professionals weiterentwickelt werden.

Die sechsgeschossige Immobilie in der Kronprinzenstraße 10 wurde ursprünglich für eine Versicherungsfirma erbaut und seitdem durchgängig an Unternehmen aus dem Bereich Rechts- und Steuerberatung vermietet. Sie umfasst rund 1.250 m² Mietfläche. Die Flächenstruktur ist gleichermaßen effizient und flexibel gestaltet und bietet damit ein hohes Potenzial für Neustrukturierung und die geplante Repositionierung am Markt.



„Wir werden die Immobilie zu einem attraktiven und modernen Standort für agile Unternehmen im Bestand entwickeln – eben jene, die kreativen Arbeitsraum und urbane Werte schätzen. Gleichzeitig besteht auch das Potenzial zur Schaffung eines gewerblichen Wohnkonzepts für Young Professionals und Expats. Welches der beiden Konzepte wir realisieren, entscheidet sich in der ersten Jahreshälfte 2026“, erklärt Carl Jonas Schippel, Managing Partner der Vivit Group.



Der Standort in der Kronprinzenstraße 10 profitiert von einer attraktiven Lage und sehr guten Verkehrsanbindungen. Er liegt im aufstrebenden Südviertel der Stadt, unweit des Stadtgartens und des Szeneviertels Rüttenscheider Straße. Der zentral gelegene Essener Stadtteil hat sich zu einem attraktiven Freizeit-, Kultur- und Wirtschaftsstandort entwickelt, der mit seinem vielfältigen Einzelhandel und seiner Gastronomie einen hohen urbanen Mehrwert für die Anwohner bietet.



Die Transaktion wurde von BNP Paribas Real Estate als Vermittler begleitet und erfolgreich zum Abschluss gebracht.