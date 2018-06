Vivawest und Markus-Bau setzen den 1. Spatenstich in Münster-Mecklenbeck

Nachdem alle Arbeiten zur Grundstückserschließung auf dem ehemaligen Gelände der Firma Beresa in Münster-Mecklenbeck abgeschlossen sind, beginnt nun die Entwicklung des Areals zu einem Wohnquartier mit rund 300 Wohnungen und 34 Reiheneinfamilienhäusern im KfW-55-Standard. Am 25. Juni 2018 setzten die Projektpartner Quartier M 1, Markus-Bau und Vivawest im Beisein von Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe feierlich den ersten Spatenstich für die Hochbauarbeiten.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Münster Münster VivawestMünster