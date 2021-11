Vivawest und Grenzland-Bau legen Grundstein in Bergisch Gladbach

Bis Ende 2023 ein neues Vivawest-Quartier mit 123 hochwertig ausgestatteten und barrierefreien Wohnungen am Rande des Zentrums von Bergisch Gladbach mit Blick auf die denkmalgeschützten Kalköfen. Gestern haben Uwe Eichner, Vorsitzender der Vivawest-Geschäftsführung, und Marco Körkemeyer, Geschäftsführer der Grenzland-Bau GmbH, im Beisein von Bürgermeister Frank Stein den Grundstein für das Neubauprojekt gelegt.

