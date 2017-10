Vivawest übernimmt die Projektentwicklung „Mühlenquartier“ mit 364 Wohnungen

Der Projektentwickler Artemis Stadtsanierungsgesellschaft Objekt Benrath und das Wohnungsunternehmen Vivawest geben auf der Immobilienmesse Expo Real in München die Kooperation im Rahmen eines gemeinsamen Wohnungsbauprojektes in Düsseldorf-Benrath bekannt. Vivawest kauft das durch Artemis entwickelte Projekt „Mühlenquartier“ mit 364 qualitativ hochwertigen Mieteinheiten schlüsselfertig an.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Vivawest Düsseldorf

Wohnen in attraktiven urbanen Lagen entlang der Rheinschiene ist ein aktueller Trend, dem sowohl der Projektentwickler Artemis wie auch das Wohnungsunternehmen Vivawest Rechnung tragen. Der Stadtteil Benrath liegt rund zehn Kilometer südöstlich der Düsseldorfer Innenstadt und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Stadtteilzentrum von Benrath liegt 700 Meter entfernt. Die Wohnungsnachfrage dort ist ungebrochen groß und übersteigt deutlich das tatsächliche Angebot.



Das gesamte Gelände mit rund 31.500 m² war bis 2004 industriell genutzt und wurde von der Stadt Düsseldorf und der Artemis im Rahmen eines von der Landeshauptstadt Düsseldorf durchgeführten Gutachterverfahrens im intensiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu einem neuen Stadtquartier entwickelt. Es entstehen qualitativ hochwertige Vier-bis Fünfgeschosser nach dem KfW-Effizienzhaus 55-Standard mit attraktiven und barrierearmen 1,5- bis 5-Raum-Wohnungen zwischen 42 und 137 m² Wohnfläche für Singles, Paare und Familien. Zudem sind 302 Tiefgaragenstellplätze und zwei Kindergroßtagespflegeeinrichtungen mit jeweils 100 m² Nutzfläche vorgesehen. Rund ein Viertel der Wohnungen wird öffentlich gefördert oder preisgedämpft errichtet.



Der Wohnungsanbieter Vivawest übernimmt die Artemis Stadtsanierungsgesellschaft Objekt Benrath mbH & Co.KG von deren Gesellschaftern Convalor Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH, Königreich Direkt Stadtsanierungsgesellschaft mbH sowie der Artemis Development GmbH. Die Projektsteuerung wird die Stefan Frey Immobilien-Projekt-Steuerung-Gesellschaft bis zur schlüsselfertigen Abnahme übernehmen.



Der Neubau von Wohnungen hat für Vivawest einen sehr hohen Stellenwert. „Wir steigern unsere Investitionen in NRW weiter und werden bis zum Jahr 2022 knapp 5000 Wohnungen bauen. Ab 2020 werden wir pro Jahr 1000 neue Wohnungen errichten und damit einen Beitrag leisten, die große Lücke an fehlenden Wohnungen zu schließen, dies auch bei bezahlbarem Wohnraum“, so Goldenbeld weiter.