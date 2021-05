Vivawest übernimmt 123 Wohnungen in Bergisch Gladbach

Auf einem Grundstück am Rande des Zentrums von Bergisch Gladbach mit Blick auf die denkmalgeschützten Kalköfen schafft die Grenzland-Bau GmbH ein neues Wohnquartier mit 168 Wohnungen und einer Hotelanlage. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende 2023. Im Anschluss übernimmt Vivawest 123 der hochwertig ausgestatteten und barrierefreien Wohnungen in die Vermietung.

.

Natur- und doch citynah entsteht derzeit auf einem Grundstück an der Paffrather Straße in Bergisch Gladbach ein modernes Wohnquartier mit Miet- und Eigentumswohnungen und einer Hotelanlage. Vivawest übernimmt 123 barrierefreie Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 10.131 m² schlüsselfertig von der Grenzland-Bau GmbH. Davon werden 21 Wohnungen öffentlich gefördert errichtet.



„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Grenzland-Bau GmbH und darüber, in Bergisch-Gladbach einen attraktiven Standort erschließen zu können. Mit unserem Neubau-Projekt tragen wir dazu bei, dringend benötigten Wohnraum im angespannten Wohnungsmarkt rund um Köln und Bonn zu schaffen“, sagt Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vivawest. „Wir können uns gut vorstellen, in der Stadt und der Region langfristig zu investieren und auf geeigneten Grundstücken unser Wohnungsangebot auszubauen“, so Eichner weiter.



Die Grundrisse der 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen variieren zwischen 61 und 123 m² und sprechen sowohl Singles und Paare jeden Alters als auch Familien an. Zu den Wohnungen gehören Keller- und Abstellräume, großzügige Balkone oder Terrassen sowie 123 Tiefgaragenstellplätze. Darüber hinaus gehören elektrisch betriebene Rollläden und eine Videogegensprechanlage zur Ausstattung der Wohnungen. Eine Aufzuganlage ermöglicht den stufenlosen Zugang zu allen Wohnungen. Die viergeschossigen Gebäude sind mit einem Staffelgeschoss konzipiert und sollen 2023 fertiggestellt werden.



Das Wohnquartier mit Blick auf die denkmalgeschützten Kalköfen liegt unmittelbar am Rande des Zentrums von Bergisch Gladbach. Der nahegelegene S-Bahnhof ist fußläufig erreichbar. Hier besteht eine S-Bahn-Anbindung nach Köln in rund 20 Minuten. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken sind nur wenige Gehminuten entfernt.