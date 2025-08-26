Vivawest übergibt Kita-Schlüssel an Stadt Sankt Augustin

Noch vor dem Einzug der ersten Mieter öffnet auf dem neuen Vivawest-Areal an der Marktstraße die städtische Kita „Alte Gärtnerei“. Kurz vor dem Start übergab Uwe Eichner, Vorsitzender der Vivawest-Geschäftsführung, heute symbolisch den Schlüssel an Dr. Max Leitterstorf, Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin.

Seit gut eineinhalb Jahren laufen an der Marktstraße in Sankt Augustin die Baumaschinen. Bis Anfang 2027 entsteht dort ein modernes Vivawest-Quartier mit 201 Wohneinheiten. Die ersten der jüngsten „Bewohner“ ziehen jedoch bereits am 1. September ein – dann eröffnet die neue städtische Kindertagesstätte „Alte Gärtnerei“.



„Die Kinderbetreuung ist ein wichtiges Thema, das viele unserer Mieter und Vivawest als ganzheitlichen Quartiersentwickler umtreibt. Die neue Kindertagesstätte ist ein zentraler Baustein unseres Neubauprojekts und bietet dringend benötigte Betreuungsplätze für unsere künftigen Mieter sowie die in der Nähe lebenden Familien. Damit entlasten wir sie in ihrem Alltag“, sagte Uwe Eichner bei der Schlüsselübergabe.



„Es freut mich, dass wir mit der Stadt Sankt Augustin an diesem Standort die Kita realisieren konnten. Ohnehin läuft die bisherige Zusammenarbeit reibungslos. Dafür bedanke ich mich bei Bürgermeister Dr. Leitterstorf, unseren Projektpartnern und allen Beteiligten. Ich wünsche den ersten Kita-Kindern und dem Team einen guten Start“, so Eichner weiter.



Dr. Max Leitterstorf, Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, nahm den symbolischen Schlüssel stellvertretend entgegen und hob die Bedeutung des Betreuungsangebots hervor: „Bereits in der Planungsphase haben wir uns intensiv dafür eingesetzt, dass auf dem Areal zusätzlich zum dringend benötigten Wohnraum eine Kita entsteht. Ich freue mich, dass dies gemeinsam mit Vivawest gelungen ist – und darüber, dass die Kita nun sukzessive in Betrieb gehen kann. Ich bin überzeugt: Die Kinder und das Personal werden sich wohlfühlen – wie demnächst auch die künftigen Quartiersbewohner.“



Die sechszügige Kita wird – wie später das fertige Quartier – in Anlehnung an die vorherige Nutzung des Areals den Namen „Alte Gärtnerei“ tragen. Auf rund 1.300 m² bietet sie Platz für sechs Gruppen, in denen rund 120 Kinder in verschiedenen Altersklassen betreut werden können. Die neue Kita ist die zehnte städtische Einrichtung dieser Art und startet zunächst mit 25 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule und einer Betreuungszeit von 35 Wochenstunden. Nach und nach wird sie auf insgesamt 120 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Eintritt in die Schule und einer Betreuungszeit von bis zu 45 Stunden pro Woche erweitert.



Die neue Kita ist das erste Vivawest-Gebäude im Stahl-Modulbau. Wie sämtliche auf dem Areal entstehenden Wohnhäuser wurde es im KfW-Standard 55ee errichtet – die Energieversorgung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie über eine auf dem begrünten Dach installierte Photovoltaikanlage.