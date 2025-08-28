Vivawest übergibt Kita an Diakoniewerk Essen zum Start ins Kita-Jahr

Pünktlich zum Kita-Jahr 2025/26 hat Vivawest eine neue Kindertagesstätte in Essen-Heisingen fertiggestellt. Über 50 Kinder finden hier Platz. Träger der Einrichtung ist das Diakoniewerk Essen, die jetzt offiziell die Schlüssel erhielten.

.

Rund eineinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte an der Zölestinstraße. Nun übergab Vivawest die Räumlichkeiten – inklusive passendem Willkommensgeschenk – an den Träger, das Diakoniewerk Essen. In der dreizügigen Kita werden ab sofort über 50 Kinder aller Altersklassen betreut und erweitern das knappe Betreuungsangebot im Essener Süden. Die Einrichtung ist der Abschluss des Vivawest-Neubauprojekts Zölestinstraße, bei dem bereits 71 Wohnungen entstanden sind.



„Das knappe Platzangebot bei der Kinderbetreuung treibt Familien und Kommunen um. Eines unserer Ziele als ganzheitlicher Quartiersentwickler ist es daher, durch den Bau neuer Kindertagesstätten oder Großtagespflegen einen sozialen Mehrwert für unsere Mieter und alle in der Umgebung lebenden Menschen zu schaffen. Genau das ist uns hier in Heisingen gelungen. Durch unsere neue Kita in der Zölestinstraße wächst das lokale Betreuungsangebot in Heisingen deutlich. Wir freuen uns, mit dem Diakoniewerk Essen einen verlässlichen Träger gefunden zu haben, der in der Nähe bereits eine weitere Einrichtung betreibt und sich vor Ort bestens auskennt“, sagt Kerstin Lingg, Fachbereichsleiterin Fremdverwaltung und Gewerbe bei Vivawest.



Auf rund 550 m² bietet sie Platz für drei Gruppen und 52 Kinder. Eine Gruppe ist für Kinder im Alter bis drei Jahre vorgesehen, die beiden anderen Gruppen für Kinder bis zum Schuleintritt. Der großzügige Außenbereich mit rund 1.150 m² Nutzfläche bietet reichlich Gelegenheit zum Spielen und für Aktivitäten außerhalb der Gruppenräume. Am Eingang der Kita hat Vivawest zudem PKW- und Fahrradstellplätze für die Mitarbeitenden der Einrichtung sowie für die Eltern der Kinder errichtet. Das Gebäude wurde in Holzrahmenbauweise erstellt und wird energetisch ressourcenschonend per Luft-Wasser-Wärmepumpe versorgt.



Die Kindertagesstätte an der Zölestinstraße ist Teil des gleichnamigen Neubauprojekts, in dessen Rahmen die Wohnungsbaugesellschaft Ende 2024 bereits 71 Wohnungen schlüsselfertig vom Projektpartner Grenzlandbau erworben und in den eigenen Bestand übernommen hatte. Zudem läuft in einem anderen Bereich der Zölestinstraße seit November 2024 ein weiteres Neubauvorhaben. Bis Sommer 2026 entstehen dort 29 Wohnungen, die Vivawest nach erfolgter Fertigstellung ebenfalls schlüsselfertig von Grenzlandbau übernimmt. Die Vermarktung der Wohnungen startet voraussichtlich im 2. Quartal 2026.