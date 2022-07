Vivawest startet Bau von Kindertagesstätte in Mülheim

Vivawest investiert im neuen Quartier am Steigerweg 3,6 Mio. Euro in den Bau einer vierzügigen Kindertagesstätte. Heute wurde der Grundstein für die Einrichtung gelegt, die von der Evangelischen Kirche betrieben und 75 Kindern einen Platz bieten wird. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

.

Das ein- bis in Teilen dreigeschossige Gebäude auf dem insgesamt rund 1.500 m² großen Grundstück in Hanglage komplettiert die Quartiersentwicklung am Steigerweg in Mülheim. Das Wohnungsunternehmen hat zwischen 2002 und 2007 umfassende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, die zum Teil eine

Wärmedämmung der Fassaden sowie eine Erneuerung der Dächer, Fenster, Heizungsanlagen, Balkone und Terrassen in 203 Wohneinheiten beinhaltete. Zuletzt hat Vivawest drei Mehrfamilienhäuser mit 33

barrierearmen Wohnungen errichtet, die in diesem Frühjahr fertiggestellt wurden. Das Gesamtvolumen der Neubau-Investition inklusive der Kindertagesstätte beträgt 10,8 Mio. Euro.



„Der Betreuungsbedarf für Kinder in Ballungsräumen ist nach wie vor sehr hoch. Wir freuen uns, mit dem Bau der Kita am Steigerweg einen Beitrag zur Kinderbetreuung in Mülheim leisten zu können und bedanken uns bei der Stadtverwaltung und der Evangelischen Kirche für die gute Zusammenarbeit in diesem Projekt“, sagte Rolf Skopek, Bereichsleiter Vertrieb von Vivawest.



„Ein modernes Betreuungsangebot für Kinder trägt zur Attraktivität des Standorts Mülheim bei. Daher bin ich sehr glücklich, dass alle Beteiligten sich dazu entschlossen haben, das Projekt zu realisieren“, sagte

Bezirksbürgermeister Heinz-Werner Czeczatka-Simon.



„Wir sind sehr dankbar, dass wir gemeinsam mit Vivawest und der Stadt unser lang ersehntes Vorhaben in die Tat umsetzen können und freuen uns schon darauf, hier im kommenden Sommer die ersten Kinder

begrüßen zu dürfen“, führte Petra Jäger, Pfarrerin der Evangelischen Markuskirchengemeinde aus.