Vivawest setzt 10.000 neue Bäume in Mülheim

Im Frühjahr 2022 startete das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen gemeinsam mit dem Kölner Start-up Planted unter dem Motto „ein Baum für jeden digitalen Mietvertrag“ ein Projekt, das Nachhaltigkeit und Digitalisierung kombiniert. Seitdem sind im Vivawest-Wald in Mülheim an der Ruhr bereits nach nur acht Monaten 10.000 Neupflanzungen erfolgt.

