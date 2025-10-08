Vivawest schnappt sich nächstes Projekt in Köln

Das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen setzt den Ausbau seines Neubaubestands in der Domstadt konsequent fort. Ihr jüngstes Investment ist ein schlüsselfertiges Neubauprojekt mit 120 Wohnungen im Kölner Stadtteil Merheim, das von der WVM-Gruppe entwickelt wird. Damit hat Vivawest in diesem Jahr bereits mehr als 500 Wohneinheiten im Kölner Stadtgebiet erworben.

