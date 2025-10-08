Hohe Nachfrage im Rheinland
Vivawest schnappt sich nächstes Projekt in Köln
Das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen setzt den Ausbau seines Neubaubestands in der Domstadt konsequent fort. Ihr jüngstes Investment ist ein schlüsselfertiges Neubauprojekt mit 120 Wohnungen im Kölner Stadtteil Merheim, das von der WVM-Gruppe entwickelt wird. Damit hat Vivawest in diesem Jahr bereits mehr als 500 Wohneinheiten im Kölner Stadtgebiet erworben.
„Die Wohnungsnachfrage im Rheinland ist ungebrochen hoch, das Angebot sehr knapp. Wir bewirtschaften in Köln knapp 5.000 Wohnungen und haben hier allein in diesem Jahr in mehrere Neubauprojekte investiert, die demnächst starten. Der schlüsselfertige Ankauf von 120 Wohnungen an der Ostmerheimer Straße ist der nächste Baustein in unserem wachsenden Portfolio“, sagt Bastian Brusinski, Bereichsleiter Portfoliomanagement/Akquisition von Vivawest.
Erst am Montag - ebenfalls anlässlich der Expo Real - hatte das Unternehmen den Ankauf von drei Baufeldern im Projekt „Leidenhausener Gärten“ von Dornieden und der RheinbauLand AG bekannt gegeben [wir berichteten]. Im Juli und April erfolgten schon Vertragsunterzeichnungen für Projekte in Rodenkirchen mit 209 Wohnungen [wir berichteten] sowie in Höhenberg mit 100 Wohnungen [wir berichteten].
Nachdem die Verträge mit WVM unterzeichnet und die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird bald mit den Hochbauarbeiten gestartet. In gut zwei Jahren sollen die Wohnungen und Gebäude dann an Vivawest übergeben werden. Auf dem im rechtsrheinischen Stadtteil Merheim gelegenen, gut 5.300 m² großen Areal an der Ostmerheimer Straße entstehen bis zur Fertigstellung insgesamt 120 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern. Zusätzlich verfügt das Vivawest-Quartier über eine Tiefgarage mit 63 Stellplätzen für die künftigen Mieter.
Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten zwischen 37 und 91 m² Wohnfläche und sprechen vor allem Singles, Paare und kleine Familien an. Alle Wohnungen sind modern und hochwertig ausgestattet und verfügen über einen Balkon oder über eine Terrasse (Erdgeschoss) bzw. Dachterrasse (Staffelgeschosse). Sämtliche Gebäude entsprechen dem GEG 2024 und werden ressourcenschonend per Fernwärme beheizt.
Dank der guten Lage im Stadtteil Köln-Merheim (Bezirk Kalk) verfügen die künftigen Bewohner über eine sehr gute Infrastruktur. So wird der in der Entstehung befindliche Gesundheitscampus Merheim [wir berichteten], dessen Fertigstellung in den kommenden Jahren geplant ist, in unmittelbarer Nähe liegen. Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich ebenfalls in direkter Umgebung. Die Autobahnen A3 und A4 (Kreuz Köln-Ost) liegen nur wenige Autominuten entfernt, zudem besteht fußläufig eine Anbindung an den ÖPNV.