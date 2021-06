Vivawest schließt Modernisierung von 2.000 Wohnungen ab

Klimagerechter Stadtumbau und ganzheitliche Quartiersentwicklung – Projekte mit diesem Ziel setzt die Innovation City Management GmbH gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Bürgerschaft um – darunter auch Vivawest. Das Projekt InnovationCity Ruhr Modellstadt Bottrop wurde gestern nach zehn Jahren Laufzeit im Rahmen einer Feierstunde erfolgreich abgeschlossen.

.

Die Wohnungsgesellschaft hat im Projektzeitraum allein in Bottrop energetische Modernisierungen sowie den Einbau energieeffizienter Heizanlagen für rund 1.360 Wohnungen mit einer Fläche von rund 79.000 m² umgesetzt. Darüber hinaus wurde ein Bestandsgebäude zu einem Plusenergiehaus umgebaut. Zusätzlich beteiligt sich das Wohnungsunternehmen unter anderem in Hamm, Herne, Moers, Mülheim, Oer-Erkenschwick und Waltrop am klimagerechten Stadtumbau. Im Rahmen dieser Projekte wird Vivawest rund 91 Mio. Euro in energetische Maßnahmen investieren.



Zu den energetischen Maßnahmen in Bottrop gehören unter anderem eine effektive Dach-, Fassaden- und Kellerdeckendämmung sowie neue Fenster, Haustüren und größtenteils neue Dächer. Weiterhin wurden energetisch ineffiziente Nachtstromspeicherheizungen durch Fernwärmeheizungen ersetzt. Dadurch wurde ein deutlich geringerer Energiebedarf erzielt.



Darüber hinaus arbeitet das Wohnungsunternehmen auch in weiteren Kommunen eng mit der Innovation City GmbH zusammen. So hat Vivawest in den Projektgebieten in, Hamm, Herne, Moers, Mülheim, Oer-Erkenschwick und Waltrop bereits rund 620 Wohnungen energetisch modernisiert und hierfür Finanzierungsmittel in Höhe von rund 45 Mio. Euro aufgewendet. Durch dieses Engagement werden jährlich weitere 1.840 Tonnen an Treibhausgasemissionen vermieden.



„Die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Innovation City-Projekte verschafft uns wichtige Erkenntnisse für ein klimaeffizientes und bezahlbares Wohnen der Zukunft“, sagt Vivawest-Chef Uwe Eichner. „Im Rahmen des nachhaltigen Geschäftsmodells und der gesellschaftlichen Verantwortung von Vivawest spielen Energieeffizienz und Klimaschutz eine wichtige Rolle. Wir haben im vergangenen Jahr 135 Millionen Euro in die energetische Sanierung von Gebäuden mit 1.600 Wohnungen investiert“, führt Eichner aus. Bis 2025 sollen rund 800 Millionen Euro in die energetische Gebäudesanierung mit jährlich knapp 1.800 Wohnungen investiert werden. Dazu kommen im selben Zeitraum Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro in energieeffiziente Neubauten.